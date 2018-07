Doorbraak in onderzoek overleden vrouw Waldecklaan, verdachte aangehouden

De politie heeft een doorbraak bereikt in het onderzoek naar de dode vrouw in een woning aan de Waldecklaan in Hilversum.

Man aangehouden

'De man die op vrijdagavond 6 juli 2018 op de A27 voor een auto is gesprongen en hierbij gewond raakte, is dezelfde persoon die 16 juli is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 22-jarige vrouw die op maandag 9 juli overleden werd aangetroffen in een woning aan de Waldecklaan in Hilversum', zo laat de politie maandag weten.

Enige dagen eerder overleden

De vrouw, afkomstig uit Maastricht, werd na een melding op 9 juli om ongeveer 11.15 uur levenloos aangetroffen. Er werd geconstateerd dat zij door geweld om het leven was gebracht en dat het geweld mogelijk in de relationele sfeer plaatsvond. Onderzoek bracht de 22-jarige verdachte uit Rotterdam in beeld. Er zijn aanwijzingen in het onderzoek dat zij mogelijk enige dagen eerder was overleden. De verdachte is op 16 juli aangehouden. De verdenking jegens hem is moord dan wel doodslag. Donderdag 2 augustus vraagt de officier van justitie de rechtbank om het voorarrest te verlengen.