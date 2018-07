Flinke brand in container op bouwplaats

Een bouwcontainer is zondagavond in Schiedam in brand gevlogen op een bouwplaats aan de Schiedamseweg.

Bouwcontainer

Omstanders zagen een enorme zwarte rookwolk en oranje gloed van het bouwterrein komen en belden de brandweer. De politie die als eerste ter plaatse was heeft het slot moeten doorknippen van een hek om de bouwplaats op te komen. Hierna kon de brandweer de brand blussen. Hoe de container in brand is gevlogen is niet bekend.