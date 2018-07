Bod van 7% loonsverhoging voor politie

Overleg met achterban

De besturen van de politievakbonden komen deze week bijeen om de aangepaste inzet te bespreken met de achterban. Duidelijk is al wel dat het de collega’s om veel meer gaat dan ‘meer salaris’. 'De werkdruk is torenhoog. De medewerkers willen meer capaciteit. Een goed loonbod is belangrijk, maar er zijn nog andere zwaartepunten die politiemensen van cruciaal belang vinden', aldus de politiebonden.

Gezagscrisis

'Naast een te hoge werkdruk, een tekort aan capaciteit zal ook gekeken worden in hoeverre de nieuwe inzet een oplossing moet zijn voor de ontstane gezagscrisis bij de Nationale Politie, in hoeverre men tegemoetkomt aan het herstelplan van de bonden en of er een zichtbare verbetering komt in het huidige ouderenbeleid en het doorstroombeleid voor jongeren. Veel politiemensen vinden bovendien dat de huidige politieorganisatie onvoldoende tegemoetkomt aan wat burgers van de politie verwachten en geven aan dat zij hun ‘vak’ terug willen hebben', aldus de voorzitters van de bonden.

Veel verontrustende reacties

Zowel uit het land als vanuit het Landelijk Actiecentrum van de gezamenlijke politiebonden komen nu al heel veel verontrustende reacties binnen van collega’s die de brief van de werkgever hebben gelezen. Woensdag 25 juli aanstaande zal de inzet met de kaderleden van alle bonden en de Regionale Actiecentra (RAC’s) besproken worden; zij bepalen immers de koers. De politiebonden verwachten de uitkomst hiervan en vervolgacties donderdag te kunnen melden.