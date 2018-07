Brandweer onderzoekt in Vlaardingen herkomst benzinelucht

Bewoners van het flat aan de Albertine Agneslaan roken de chemische lucht al enkele dagen. De brandweer heeft in de kelderboxen diverse metingen verricht. Geen van de metingen gaf een gevaarlijke uitslag. Ook was er volgens de brandweer geen explosiegevaar. De politie is een aantal woningen afgegaan, om te kijken of de overlast veroorzaakt wordt door iets in een van de kelderboxen. Tot nog toe is niet duidelijk wat de oorzaak is geweest, van de sterke benzinegeur.