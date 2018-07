'Dochter' licht via WhatsApp echtpaar in Lunteren op

Een echtpaar uit Lunteren is via WhatsApp zo'n 1000 euro afhandig gemaakt door oplichters die zich voordeden als de dochter van het gezin, die dringend geld nodig had.

Afgelopen donderdag kreeg de vader via WhatsApp een berichtje van zijn 'dochter' dat ze door een storing bij haar bank geen geld kon overmaken, maar dat ze heel snel een betaling moest doen. De vader vond het wel opmerkelijk dat zijn dochter hem appte met een ander telefoonnummer. Bij navraag appte zijn 'dochter' dat ze een nieuw nummer had. De profielfoto van de dochter klopte. De dochter gaf het rekeningnummer van het bedrijf waar het geld naar toe moest en het bedrag door en beloofde het geld terug te storten zodra de storing bij haar bank over was. Vervolgens stortte haar moeder het geld op het doorgegeven rekeningnummer. Niet veel later kwamen de Lunternaren erachter dat hun dochter helemaal geen nieuw rekeningnummer had en ook niet om geld had gevraagd. Ze waren dus opgelicht. Dit schrijft het AD maandag.

Truc vaker toegepast

De politie heeft ontdekt dat de truc waardoor het echtpaar uit Lunteren geld afhandig is gemaakt vaker wordt toegepast. De vader had net als de andere slachtoffers recentelijk een advertentie op Marktplaats gezet. De politie vermoedt dat de oplichters op Marktplaats het telefoonnummer hebben gevonden en op social media de foto van zijn dochter. Het wordt voor de politie nog een hele klus om de daders te achtehalen, want zij hebben niet veel meer dan het rekeningnummer waarnaar het geld is overgemaakt en het prepaid mobiele telefoonnummer.