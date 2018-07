Zonkracht hoog, kans op verbranden groot

Een aantal van hen heeft uiteindelijk de schaduw opgezocht, zoals het hitteplan aanraadt, maar dat geldt niet voor iedereen. In het hitteplan wordt onder meer afgeraden om op het heetst van de dag naar buiten te gaan tussen 11.00-17.00 uur. Verder het is verstandig om buiten dan zo veel mogelijk de schaduw op te zoeken. Wie toch in de zon wil zitten, moet blijven smeren met zonnebrandcrème of dunne kleiding dragen die enigzins bescherming biedt tegen verbranden door de zon. De zonkracht is hoog en ligt waarschijnlijk zo rond de 7. Dat betekent dat de huid al binnen 15 minuten kan verbranden.

Code geel

Het KNMI heeft vanwege de aanhoudende warmte code geel afgegeven. Vandaag, maandag, lagen de maximum temperaturen tussen 25 graden op de Wadden en 30 graden in het zuidoosten. Dinsdag wordt het nog warmer. Dan liggen de temperaturen tussen 27 graden op de Wadden en 33 graden in het zuidoosten van het land. Vannacht zullen de minimum temperaturen op veel plaatsen niet onder de 17 graden komen.