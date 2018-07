Kristallen film voor Klanken van Oorsprong

De Kristallen Film is door directeur Silvia van der Heiden van het Nederlands Film Festival overhandigd aan filmmaker Hetty Naaijkens-Retel Helmrich, ook namens het Nederlands Filmfonds. Klanken van oorsprong is de vierde documentaire dit jaar die de Kristallen Film behaalt.

De swingende documentaire Klanken van oorsprong voert het publiek mee in een mozaïek van verhalen van Nederlands-Indische artiesten zoals Boudewijn de Groot, Ernst Jansz, Anneke Grönloh, Liesbeth List, Sandra Reemer en Ruud en Riem de Wolff (The Blue Diamonds). Samen met 350.000 andere Indische Nederlanders werden zij tussen 1945 en 1962 door oorlogsgeweld gedwongen uit Indonesië terug te keren naar hun oorspronkelijke vaderland: Nederland. Eenmaal in Nederland maakten Nederlands-Indische zangers en zangeressen en bands als 'The Tielman Brothers' en 'The Crazy Rockers' veel furore. De Nederlands-Indische artiesten die in de film te zien zijn, beleefden vele successen in binnen- en buitenland, zoals de naar de VS geëmigreerde broers Eddie en Alex van Halen. De film bevat veel herkenbare muziek en uniek archiefmateriaal.

Klanken van oorsprong is geregisseerd door Hetty Naaijkens-Retel Helmrich. De regisseur verdiende eerder onder meer Kristallen Films voor haar documentaires Buitenkampers (2011) en Contractpensions (2009). Klanken van oorsprong is een productie van Scarabeefilms. De documentaire is tot stand gekomen met steun van het Brabant C fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, de Netherlands Film Production Incentive, VSBfonds, Fonds 21, VandenEnde Foundation, Gemeente Den Haag, Impulsgelden van de provincie Noord-Brabant met advies van brabants kenniscentrum kunst en cultuur, het Boekenschop en crowdfunding. Klanken van oorsprong wordt gedistribueerd door Cinecitta films en meer en is te zien in 32 filmtheaters.

Film Awards

De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden door het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds toegekend wanneer er voor een Nederlandse film tijdens de roulatie respectievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoopkaartjes zijn verkocht. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Nederlandse documentaires die 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken.