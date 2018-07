Verdachte schietpartij Almere aangehouden

Bij dit schietincident op dinsdag 10 juli, is een 22-jarige man uit Almere gewond geraakt. Meerdere getuigen hebben gezien dat na het schietincident een blauwe auto met hoge snelheid wegreed. Deze auto is diezelfde dag op de Kimwierde aangetroffen en meegenomen. Het onderzoek gaat verder en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De verdachte is maandag 23 juli voorgeleid aan de Rechter-Commissaris en zit vast.