Schapen zoeken verkoeling in de schaduw

Met temperaturen rond de 30 graden hebben mens en dier het warm. Sommigen mensen hebben het voordeel dat ze lekker op vakantie in eigen land zijn en een lekker plons in het water kunnen nemen.

MBij dieren ligt dat toch een stukje lastiger. Die springen niet even in het water om af te koelen. Sommige honden daargelaten. Paarden, koeien en andere dieren die bij voorkeur niet zwemmen zullen op een andere manier verkoeling moeten zoeken.

Een kudde schapen van boer Röling in Mijdrecht ondergaat gelaten de warmte en maken zich vooral niet te druk. Zij hebben een heerlijk plekje in de schaduw gekregen en wachten rustig af tot het vanavond weer wat koeler is. Veel agrariërs halen overdag hun vee binnen omdat de temperatuur voor de dieren veel te hoog is.