Brand Hoge Veluwe bij Otterlo verwoest 4 hectare bos en hei

Dinsdagmiddag is op de Hoge Veluwe een grote brand uitgebroken ter hoogte van het Gelderse Otterlo. 'In totaal 8 bluseenheden van de brandweer zijn ter plaatste gegaan om de brand te bestrijden', zo laat de brandweer Gelederland-Midden dinsdagmiddag weten.

Geen bezoekers in gebied

De brand brak rond 14.00 uur uit en breidde zich door de droogte als vrij snel uit. Volgens de brandweer bevonden zich geen bezoekers in het door brand getroffen gebied. De Harderwijkerweg werd tijdelijk afgesloten.

4 hectare afgebrand

Rond 14.45 uur had de brandweer de brand onder controle. Er is een stuk bos- en heidegebied van ongeveer 4 hectare afgebrand. De brandweer is nog enige tijd bezig met het nablussen.