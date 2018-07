Politie onderzoekt mogelijk schietincident in tuin

In een tuin bij een woning aan de Insulindelaan in Eindhoven is dinsdagmiddag even voor 13.45 uur de tuin van een woning aan de Insulindelaan geprobeerd om iemand neer te schieten. 'De twee daders gingen er op een scooter vandoor. Wij zijn direct een onderzoek gestart. Er raakte niemand gewond', zo laat de politie dinsdag weten.

Donker gekleed en helm op

'De slachtoffers, die in hun tuin zaten, werden geconfronteerd met twee donker geklede personen met vermoedelijk een vuurwapen. Ze droegen helmen op hun hoofd, Wat er op dat moment precies is gebeurd is vooralsnog niet helemaal duidelijk en maakt deel uit van ons onderzoek', aldus de politie. De twee personen gingen er vandoor op een zwarte scooter met een rood accent. Ze reden weg in de richting van de Celebesstraat.

Start onderzoek

Nadat onze collega’s de eerste opvang van de bewoners hadden gedaan, hebben ze de woning afgezet voor onderzoek. De geschrokken slachtoffers werden overgebracht naar het politiebureau, waar ze uitgebreid hun verhaal deden. De politie is een onderzoek gestart en hoort graag zoveel mogelijk informatie over de achtergrond van dit incident. Bij de woning is sporenonderzoek verricht er is Burgernetbericht verspreid in de zoektocht naar getuigen.