Zwermaardbevingen Limburg mogelijk voorbode van grote schok

In Limburg hebben zich maandag 23 juli en in de nacht naar dinsdag 24 juli vier lichte aardbevingen voorgedaan. Zo heeft het KNMI dinsdag bekendgemaakt.

Aardbevingszwerm

'Drie waren vlakbij Heerlen, de vierde was bij Landgraaf, een paar kilometer verderop. Deze reeks van bevingen wordt een aardbevingszwerm genoemd, waarbij niet duidelijk een hoofdschok is maar meerdere kleine aardbevingen in dezelfde regio optreden', aldus het KNMI.

Heerlen drie bevingen

Van de bevingen rond Heerlen was er dinsdag eentje rond 10.30 uur, de andere twee begin van de nacht met een magnitude van 1,3 en 1,9 op de Schaal van Richter. De bevingen 's nachts waren kort na elkaar, op dieptes van 7 en 9 kilometer. De beving maandagochtend had een kracht van 2,4 en valt daarmee in de categorie 'zeer lichte beving'. De beving in Landgraaf (kracht 1,5) was maandagochtend vrijwel tegelijk met die in Heerlen. Al met al registreerde het KNMI deze maand al veertien bevingen in ons land, of net over de grens.

Mogelijk voorbode

De oorzaak zijn bewegingen langs de Feldbissbreuk door tektonische spanningen in de ondergrond. Oorzaak van de aardbevingenzwerm zijn bewegingen langs de Feldbissbreuk door tektonische spanningen in de ondergrond. Dit kan maanden duren. Of het kan een voorbode zijn van een grote schok. Deze kleinere aardbevingen worden dan de voorschokken genoemd.

Roermond

De Feldbissbreuk is de zuidelijke begrenzing van de Roeldalslenk, die vanuit Duitsland Nederland in loopt. De noordelijke begrenzing wordt gevormd door de Peelrandbreuk, waar nabij Roermond op 13 april 1992 een magnitude 5,8 aardbeving plaatsvond. Het gebied rondom Voerendaal wordt wel vaker getroffen door een aardbevingszwerm. In 2001 trad een zwerm op met 130 kleinere aardbevingen.