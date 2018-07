Weeralarm: Code Oranje voor extreme hitte

Het is al warm maar het wordt nog warmer. Voor woensdag en donderdag heeft het KNMI Code Oranje afgegeven voor het gehele land met uitzondering van het waddengebied vanwege verwachte extreme hitte met tropische temperaturen die kunnen oplopen naar 35°C of hoger. Dit heeft het KNMI dinsdag bekendgemaakt.

Tropische temperaturen

Dinsdagmiddag rond 16.00 uur is het kwik in de Bilt boven de 30 graden Celsius gestegen en daarmee is het dan ook officieel een tropische dag. 'Deze week is het tropisch warm. Met name donderdag en vrijdag worden zeer hoge temperaturen verwacht, landinwaarts en in stedelijke gebieden 35°C of hoger. Ook in de nachten blijft het zeer warm met minima rond 20°C', aldus het KNMI.

Wees goed voorbereid

Het KNMI waarschuwt mensen dan ook om ook de komende dagen goed voorbereid te zijn tegen de tropische hitte die Nederland te wachten staat en verwijst dan ook naar het Nationaal Hitteplan van het RIVM.

Kwetsbare groepen

Aanhoudend warm weer brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor kwetsbare groepen mensen zoals ouderen, mensen in verzorgingshuizen, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Ook heel jonge kinderen hebben extra aandacht nodig om koel te blijven en genoeg te drinken.

Maatregelen tegen de zon en de hitte

-Drink voldoende;

-Draag dunne kleding die enige bescherming biedt tegen verbranding door de zon;

-Zoek de schaduw op;

-Smeer de huid in met zonnebrandcrème;

-Beperk lichamelijke inspanning in de middag;

-Houd de woning koel door tijdig zonwering, ventilator of airconditioning te gebruiken

-Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben.