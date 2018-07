In slaap gevallen inbreker makkelijk ingerekend

Dinsdagochtend is een 27-jarige man uit Baarn aangehouden nadat hij slapend was gevonden in het huis waar hij had ingebroken. Dit meldt de politie dinsdag.

Bivakmuts nog op

De eigenaar van de getroffen woning aan de Gerrit van Veenlaan in Baarn kwam op dinsdagochtend 24 juli zijn huis binnen toen hij een vreemd geluid hoorde. In de gang vond de man de 27-jarige inbreker in diepe slaap en nog met zijn bivakmuts op. De geschrokken eigenaar sloop vervolgens weer naar buiten en seinde de politie in.

Aangehouden

Even later gingen de gealarmeerde agenten het huis binnen en konden ze de inbreker inrekenen. De man bleek een tas bij zich te hebben, vol met inbrekersgereedschap. Ook had de man buit bij zich. De politie heeft een onderzoek ingesteld. De 27-jarige man is aangehouden.