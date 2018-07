'Woerdense aanrander' aangehouden, politie roept slachtoffers op

Centrum Woerden

In de periode tussen 4 februari 2017 en 24 juni 2018 zijn meerdere meldingen en aangiften binnengekomen van aanranding en schennispleging. Een man spreekt midden in de nacht, in het centrum van Woerden, vrouwen aan vanuit zijn auto en vraagt de weg. Maar zodra hij de kans krijgt betast hij de vrouwen of pleegt hij schennis.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar deze meldingen en daarbij kwam een verdachte in beeld. Dit is een 34-jarige man uit Bodegraven-Reeuwijk. Hij is dinsdag 24 juli aangehouden en zit vast voor onderzoek.