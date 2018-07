Politie vraagt hulp bij opsporing Brabantse Drugshandelaar

Van der S. werd al langer verdacht van de handel in drugs, witwassen en mishandeling. Hij in 2014 werd ook lange tijd geobserveerd door de politie. Toen de politie Van der S. in 2014 wilde aanhouden, was hij al gevlucht. Hij bleek te zijn getipt door politiemol Mark M. uit Vugt. Op 22 mei 2017 werd hij bij verstek tot negen jaar cel veroordeeld.