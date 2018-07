Politie: 'Kijk uit voor oplichting bij online aanschaf schoolspullen!'

Ondanks dat de zomervakantie nog maar pas net is begonnen, weerhoudt dit oplichters er niet van hun slag te slaan voor alweer het nieuwe schooljaar. 'Er worden in deze periode volop schoolproducten te koop aangeboden, echter wordt een deel van deze goederen niet geleverd na betaling', zo waarschuwt de politie woensdag.

Oplichting met schoolproducten

Bij het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) zijn inmiddels tientallen meldingen binnen gekomen waaruit blijkt dat oplichting plaatsvindt met schoolspullen. Denk hierbij aan de grote Bosatlas, grafische rekenmachines of studiegerichte boeken. Deze producten worden voornamelijk door de oplichters aangeboden via online handelspartijen en sociale media. Maar ook gaan de charlatans zelf actief op zoek naar kopers die via het internet vragen naar specifieke schoolspullen.

Kopers actief benaderd door oplichters

De koper wordt benaderd door de oplichter die aangeeft te beschikken over het gevraagde product. Het enige dat de vrager moet doen, is het geld overmaken aan de zogenaamde aanbieder die er op zijn beurt dan voor zal zorgen dat het gevraagde goed snel op de deurmat valt. Maar je raadt het vast al, de betaling wordt keurig verricht maar de deurmat blijft ‘leeg’.

Tips

Daarom wil het LMIO de volgende tips meegeven als je een dergelijke verkoop wilt sluiten. Haal het door jou gekochte product op, zodat je kunt zien of het daadwerkelijk de juiste druk of versie is die jij nodig hebt voor jouw studie. Lukt het niet om het product op te halen, controleer dan de verkopersgegevens op https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/controleer-handelspartij...

'Gelijk oversteken'

Maak gebruik van de betaalmogelijkheid “gelijk oversteken” van Marktplaats of maak gebruik van de mogelijkheden van Pakkie.nu. Is de prijs die gevraagd wordt voor het product een reële prijs of is het te mooi om waar te zijn. Als iets te mooi is om waar te zijn, wees je er dan van bewust dat dit vaak ook het geval is. Stuur NOOIT een kopie van de legitimatiebewijs.

Aangifte

En tot slot; mocht je een product hebben betaald en vijf dagen gewacht na de afgesproken leveringsdatum, maar niets ontvangen? Dan kun je aangifte doen van internetoplichting.