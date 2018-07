Honderden dode vissen in de Krabbeplas

In het water van de Krabbeplas in Vlaardingen drijven honderden dode vissen.

De recreatieplas is momenteel afgesloten. Mogelijk door de warmte is er een zuurstoftekort ontstaan in het water en hebben de vissen dit niet overleefd. Het is nog niet bekend hoe de situatie wordt aangepakt.