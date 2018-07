Man krijgt 2 jaar celstraf voor verduisteren 1 miljoen euro van uitvaartorganisatie

Woensdag heeft de rechtbank Midden-Nederland een 57-jarige man uit Almere voor het verduisteren van ruim 1 miljoen euro van uitvaartorganisatie Yarden, waar de man in dienst was, veroordeeld tot twee jaar celstraf. Dit heeft de rechtbank woensdag bekendgemaakt.

Slinkse werkwijze

'De man heeft tussen 2008 en 2016 als financieel manager van uitvaartorganisatie Yarden het geld naar zijn eigen rekening overgemaakt', aldus de rechtbank. De man heeft misbruik gemaakt van zijn functie als hoofd van de financiële administratie en het vertrouwen dat zijn werkgever in hem had. Hij heeft jarenlang op slinkse wijze geldbedragen naar zijn eigen bankrekening overgemaakt, waardoor hij zijn werkgever grote financiële schade heeft toegebracht. Het buitgemaakte geld heeft hij naar eigen zeggen allemaal uitgegeven.

Fraude

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf gekeken naar vergelijkbare zaken, de hoogte van het bedrag en de lange periode dat de man zijn gang is gegaan. In tegenstelling tot de officier van justitie en de advocaat van de man ziet de rechtbank geen reden om een (deels) voorwaardelijke gevangenisstraf en bijzondere voorwaarden op te leggen.

Onvoldoende basis voor bijzondere voorwaarden

Dat hij vanuit een gevoel van ‘interesse’ openstaat voor inzicht in zijn functioneren vindt de rechtbank onvoldoende basis om bijzondere voorwaarden op te leggen. De civiele rechter bepaalde in eerdere procedure in 2016 dat de man het verduisterde geld van ruim 1 miljoen euro moet terugbetalen.