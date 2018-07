Automobilist (26) omgekomen bij ernstige aanrijding Valkenswaard

Woensdagmiddag is bij een ernstig verkeersongeluk op de Luikerweg in Valkenswaard een 26-jaige man uit Mierlo om het leven gekomen. Dit meldt de politie woensdagmiddag.

Aanhanger

'De man reed met zijn personenauto door nog onbekende oorzaak tegen een aanhanger van een tegemoetkomende bus gereden. De bus zelf werd niet geraakt', aldus de politie. De man in de auto is overleden. Hij zat alleen in de auto, verder zijn er geen slachtoffers gevallen.

Onderzoek

Verkeersspecialisten van de politie zijn een onderzoek gestart naar de precieze toedracht. Daarbij is de Luikerweg aan beide kanten afgesloten voor al het verkeer. Dit onderzoek was rond 16.30 uur nog gaande. De politie heeft de familie van het slachtoffer reeds op de hoogte gebracht van het trieste nieuws.