NVWA controleert strenger op veevervoer tijdens hitte

Regels en protocollen

De regels voor het transport van dieren op warme dagen staan in het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen en in de daarbij behorende protocollen die door de sectorpartijen zijn opgesteld. Bij hoge temperaturen mogen er minder dieren per wagen vervoerd worden (lagere dekkingsgraad) en moet er extra aandacht worden besteed aan voldoende ventilatie. Dierenartsen van de NVWA kunnen de keuringen voor exportcertificering eerder of later op de dag uitvoeren, zodat er op de koele momenten van de dag of nacht met dieren kan worden gereden.

Geen veevervoer boven de 35 graden

Zodra de temperatuur boven de 35 graden uitkomt, is het niet meer toegestaan dieren te vervoeren. Deze regel geldt bij aanvang en onderweg en is dus niet afhankelijk van de temperatuur bij het KNMI in de Bilt. Bedrijven moeten hier tijdens warme dagen dus extra aandacht voor hebben bij het plannen van veetransporten.