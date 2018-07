Eend blijft met poot vastzitten in gesmolten hete asfalt

Medewerkers van de RTZ & Dierenambulance op Ameland hebben dinsdag een eend gered die met zijn poot bleek vastgeplakt aan het hete asfalt dat door de extreem hoge temperaturen was gesmolten.

Melding

'Dinsdag ontvingen wij een melding van een eend die met zijn pootjes vast zat in de asfaltweg onder de dijk bij Ballum', zo meldt RTZ & Dierenambulance.

Asfalt superzacht

Door de warmte is het asfalt superzacht waardoor er niet alleen dieren in vast blijven zitten, maar zelfs fietsers en kinderen. Hier en daar staan ook wielsporen in het asfalt gedrukt. 'Wij hebben de eend bevrijd uit het warme asfalt. Niet alleen de pootjes, maar door het proberen te vluchten dus fladderen, zaten ook de veren onder de zwarte pek. De eend wordt overgebracht naar Vogelkustasiel Fugelpits Lauwersmeer waar zij de eend gaan wassen. Hopelijk lukt het om het arme beestje schoon te krijgen', aldus de Dierenambulance.