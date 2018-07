Michael P. gaat in hoger beroep tegen vonnis

De dader van de dood, verkrachting en ontvoering van Anne Faber uit Utrecht gaat in hoger beroep. Dit laat de verdediging van Michael P. weten. De rechtbank in Utrecht veroordeelde P. vorige week tot 28 jaar cel en tbs.

De advocaten van P. zeiden na afloop van het vonnis al mogelijkheden om in beroep te gaan. Volgens de strafpleiters heeft de rechtbank onvoldoende rekening gehouden met de het geweld dat is gebruikt nadat P. was aangehouden. Ook is hij als verdachte niet gewezen op het recht om te zwijgen.

De advocaten van P. gaan toch in hoger beroep, ondanks het verzoek van de nabestaanden van Anne Faber om dit niet te doen.