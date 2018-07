Fietser (14) omgekomen in Tilburg

Bij een aanrijding op de Ringbaan-Zuid in Tilburg is woensdagavond een 14-jarige jongen om het leven gekomen. Dit meldt de politie.

Oversteken

Het slachtoffer kwam rond 20.15 uur in botsing met een personenwagen. De jongen stak op de fiets bij het verkeerslicht de weg over en werd door een automobilist geschept. De fietser, een 14-jarige jongen uit Tilburg, is nog met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht maar is kort daarna aan zijn verwondingen overleden.

Aanhouding

Een 22-jarige automobilist uit Tilburg is op de plek van de aanrijding aangehouden. Hij is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Hij wordt donderdag verhoord.

Politieonderzoek

De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeval. Zo zijn diverse mensen verhoord en is de plaats van het ongeluk tijdens een sporenonderzoek afgezet.