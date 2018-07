Inzittenden ongedeerd na flinke klap tegen bomen

Iets na 17:00 uur kwam bij 112 centrale de melding van een ongeval met een auto binnen. Politie, brandweer en ambulance zijn met spoed naar het ongeval gereden, alwaar een ravage werd aangetroffen. De auto heeft naast twee bomen ook een lantaarnpaal uit de grond gereden en is vervolgens in brand gevlogen. Het vuur was reeds geblust door een bewoner. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd maar hadden geen noemenswaardig letsel. Van de auto is weinig meer over.