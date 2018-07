EOD verwijdert tas na mislukte plofkraak, omgeving weer vrijgegeven

In Zwijndrecht heeft de politie donderdagochtend vroeg een deel van een zorgcomplex ontruimd na een mislukte plofkraak op een geldautomaat in een winkelcentrum aan het Popradplein. Dit meldt de politie donderdag.

EOD ingeschakeld

Het gaat om het woonzorgcomplex 't Anker en woningen aan het Popradplein. De evacuatie gebeurde rond 8.45 uur uit voorzorg nadat de daders een tas met onbekende inhoud achter hebben gelaten. De EOD is gealarmeerd om de inhoud van de tas te onderzoeken op mogelijke explosieven.

Weekmarkt geannuleerd

Rond de locatie van het incident is een grote ruime afzetting gemaakt door de politie. Ook het winkelcentrum Walburg blijft dicht en de weekmarkt is geannuleerd.

Update 11.30 uur

Het onderzoek door de EOD naar achtergebleven tas bij Winkelcentrum Walburg Zwijndrecht is klaar en de directe dreiging is weg. De Forensische Opsporing van de politie Rotterdam doet nog onderzoek. De tas is bij winkelcentrum Walburg Zwijndrecht veilig afgevoerd en wordt elders tot ontploffing gebracht. Alle afzettingen zijn opgeheven. Het winkelcentrum is weer open, bewoners van het woonzorgcentrum kunnen weer terug naar huis. De politie zet onderzoek naar niet-gelukte plofkraak voort.