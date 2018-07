Melding 'chemische lucht' leidt tot vondst drugslab in Leiderdorp

Woensdagmiddag kwam bij de politie in Leiderdorp een anonieme melding binnen over een chemische lucht die bij het pand aan de Draadbaan werd geroken. 'Agenten die poolshoogte namen roken eveneens een vreemde lucht', zo meldt de politie donderdag.

Brandweer en LFO

'Omdat de situatie verdacht was, werd direct een onderzoek gestart. De brandweer ging het pand binnen omdat er mogelijk sprake was van gevaarlijke stoffen', aldus de politie. Ook het Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmanteling (LFO) heeft in het pand onderzoek gedaan.

Drugslab

Zij stelden vast dat het om een drugslab ging. Het LFO wordt in veel gevallen ingeschakeld wanneer er drugslaboratoria van synthetische drugs zoals XTC en amfetamine wordt aangetroffen. De recherche van district Leiden-Bollenstreek onderzoekt de zaak. Er wordt onder andere onderzocht wat voor soort drugs daar vervaardigd werd. Het drugslab wordt ontmanteld.

Verdachte aangehouden

Tijdens het onderzoek kwam een man in een auto het terrein oprijden. Het gaat om een 65-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is als verdachte in dit onderzoek aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.