Reddingsbrigade Nederland komt met tips tegen verdrinking

'Nu al meer incidenten'

'We hebben nu al meer incidenten afgehandeld dan heel vorig jaar', stelt Willem Houwaart, woordvoerder van de Katwijkse Reddingsbrigade (KRB). Hij koppelt die ontwikkeling aan de enorme drukte die al langere tijd in het bewakingsgebied wordt geregistreerd.

Extra lifeguards ingeroosterd

'Er zijn extra lifeguards ingeroosterd. Daardoor zijn bij dit bijzonder warme weer nu minimaal dertien van deze vrijwilligers op het strand aanwezig. En er worden veel meer preventieve patrouilles uitgezet; rijdende, varende en lopende. Zo kunnen we het strand en de zee in de gaten houden en het aanspreekpunt voor strandbezoekers zijn. Ook de weersvoorspellingen worden constant gecheckt, zodat snel kan worden geanticipeerd op potentiële gevaren.'

Vermissingen

Reddingsbrigades hebben op locaties waar veel mensen bijeenkomen meer te maken met vermissingen, zo ook de KRB. ,,Wij hebben bijvoorbeeld gisteren onze collega’s van de Noordwijkse Reddingsbrigade geholpen met het zoeken naar een vermiste vrouw. Deze is gelukkig weer veilig gevonden. Ook hebben wij door de warmte meer te maken met onwelwordingen van strandbezoekers.''

Zwemveiligheid

De Reddingsbrigade wil dat Nederland kan genieten van haar water. Door preventief toezicht op de veiligheid van mensen die in, op en rond het water recreëren en het actief verlenen van hulp als dat nodig is, maken wij veel waterplezier veiliger mogelijk. De missie is leidend: Reddingsbrigade Nederland spant zich met al haar ter beschikking staande middelen in voor het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood in Nederland.

NL Zwemveilig

Zwemveiligheid is van het grootste belang. Reddingsbrigade Nederland geeft op dat terrein tips en adviezen via al haar kanalen, en in samenwerking met partners. Bijvoorbeeld met de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). Reddingsbrigade Nederland stelde daarmee, voorafgaand aan de zomervakantie, acht tips op om de kans op verdrinking zo klein mogelijk te maken. Dit gebeurde in het kader van het project NL Zwemveilig.

Acht tips

1. Zorg ervoor dat je weet waar je gaat zwemmen en of het daar veilig is.

2. Kies voor een zwemgelegenheid waar sprake is van toezicht.

3. Wees je bewust van mogelijke gevaren zoals diep water, stroming en golven.

4. Waarschuw je kind voor de mogelijke gevaren, geef duidelijke instructies en maak afspraken.

5. Houd vooral jonge kinderen constant in de gaten en laat ze niet alleen in het water gaan.

6. Je kunt een zwemvest of zwembandjes gebruiken, maar pas op bij harde wind. Je kind kan dan 'meegenomen' worden door de wind.

7. Besluit om je kind al op jonge leeftijd te leren zwemmen.

8. Blijf zwemmen na het behalen van de Nationale Zwemdiploma's A, B en C.