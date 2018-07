Verdachte aangehouden na steekincident Almere

De politie heeft op donderdag 26 juli een 19-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij een steekincident in Almere. Het incident vond in de nacht van woensdag 25 juli op donderdag 26 juli plaats aan de Haagbeukweg. De politie is nog op zoek naar mensen die het incident hebben zien gebeuren of meer weten over de toedracht.