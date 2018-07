Subsidie voor duurzame zorg

Zorginstellingen kunnen dit jaar subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie. In totaal is hiervoor 4,7 miljoen euro beschikbaar. Deze subsidieregeling geeft (deels) uitvoering aan het regeerakkoord om ook in de zorgsector energiebesparingen en gebruik van duurzame energie verder te stimuleren.

De subsidie bedraagt ten hoogste 15% van de totale kosten van de subsidiabele activiteiten en is bedoeld voor zorginstellingen die geen gebruik kunnen maken van de uitvoeringsregeling energie‑investeringsaftrek 2001. Bij de subsidieregeling is een lijst met maatregelen opgenomen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Geïnteresseerde zorginstellingen kunnen zich melden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

De zorg is grootverbruiker van energie en grondstoffen. In termen van kostenbesparing en milieuwinst is er nog veel potentie in de zorg. Uit onderzoek blijkt een gemiddelde besparing van 12% op de energierekening per zorginstelling mogelijk.

De komende jaren werkt het ministerie van VWS samen met de sector aan het verminderen van de CO2-uitstoot, circulair inkopen, het verminderen van medicijnresten in water en een gezondheidsbevorderende omgeving. Hiervoor is eerder Cathy van Beek aangesteld als kwartiermaker. Bestuurders in de zorg hebben met elkaar afgesproken toe te werken naar een routekaart voor de care en cure, en een landelijke Green Deal zorg voor 2019-2021.