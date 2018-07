Veroordeling voor beginnende automobilist die woning inreed

Een 19-jarige man uit Bilthoven die vorig jaar met een auto een woning in Bilthoven binnenreed is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden en een werkstraf van 240 uur. Ook mag hij 3 jaar lang geen auto rijden.

12 glazen bier

De man had net een week zijn rijbewijs toen hij na het drinken van zo’n 12 glazen bier achter het stuur stapte om zijn vrienden naar huis te brengen. Tijdens de autorit kreeg de jonge automobilist een stopteken van de politie die achter hem reed. De verdachte negeerde het stopteken en ging er met meer dan honderd kilometer per uur vandoor. De achtervolging eindigde aan de 1e Brandenburgerweg toen hij de controle over de auto verloor en een huis binnenreed.

Rijervaring

Twee vrienden die in de auto zaten zijn gewond geraakt bij de aanrijding en de woning raakte zwaar beschadigd. De rechtbank rekent het de verdachte zwaar aan dat hij met een aanzienlijke hoeveelheid alcohol in de auto is gestapt, zonder zich te bekommeren om de veiligheid van anderen. Daar komt bij dat hij net zijn rijbewijs had en dus vrijwel geen rijervaring had en dat hij met hoge snelheid wegreed van de politie.

Geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf

Hoewel het om een ernstig feit gaat wijkt de rechtbank af van straffen in vergelijkbare zaken. De verdachte is kort na de aanrijding in therapie gegaan en heeft meegewerkt aan het onderzoek. Ook wil hij in september starten met een studie. Daarnaast houdt de rechtbank bij het bepalen van de straf rekening met het feit dat de vrienden van de verdachte vrijwillig bij hem in de auto zijn gestapt, terwijl ze wisten dat hij een forse hoeveelheid alcohol had gedronken. Er is dus geen sprake van slachtoffers die geheel onverwacht zijn geconfronteerd met- en gedupeerd door een beschonken bestuurder. De rechtbank vindt dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf de goede weg die de man is ingeslagen doorkruist. Als stok achter de deur legt de rechtbank - naast de werkstraf en de rijontzegging - wel een forse voorwaardelijke gevangenisstraf op.