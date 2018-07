FNV dagvaardt PostNL en gemeente Midden-Groningen

Vakbond FNV heeft vandaag een dagvaarding uitgebracht aan PostNL, het Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen (BWRI), de gemeente Midden-Groningen en uitzendbureau 365Werk. De FNV eist 160.000 euro aan achterstallig loon voor gedupeerde pakketsorteerders die werkzaam waren in het PostNL pakketsorteercentrum in Kolham.

FNV eist achterstallig loon op

Door een schijnconstructie hebben PostNL en de gemeente jarenlang de cao verkeerd toegepast. Dit kreeg de vakbond in januari bevestigd na onderzoek van de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie). Sorteerders kregen tot wel 80 euro te weinig per maand. Met name de mensen die vanuit de bijstand instroomden werden fors onderbetaald.

Liza van Nuysenburg, bestuurder FNV: ‘Ik blijf optimistisch over een goede afloop. In oktober zorgden we ervoor dat de pakketsorteerders hun baan behielden en PostNL stopte met de inzet van onbetaalde bijstandsgerechtigden in Kolham. Nu is het tijd voor een nabetaling. Ondanks gesprekken met zowel de gemeente als het uitzendbureau 365Werk BV is er nog steeds geen oplossing gevonden. Het probleem is dat PostNL de gemeente wil laten opdraaien voor de kosten van hun schijnconstructie. Gelukkig is via de Wet ketenaansprakelijkheid ook PostNL zelf aansprakelijk, dus dagvaarden wij alle drie de partijen.’

Onbetaalde 'werkstage'

PostNL had in Kolham het gemeentelijk re-integratiebedrijf BWRI als “contractor” de zogenaamde leiding over het pakketdepot gegeven. Daardoor ontweek het postbedrijf haar eigen cao en kregen de sorteerders vervolgens het minimumloon betaald. Zeker 200 sorteerders hebben er van de gemeente zelfs onbetaald moeten werken. Zij moesten onder de noemer van een ‘werkstage’ pakketten sorteren voor de postgigant. Wie dit weigerde liep het risico gekort te worden op de uitkering. De sorteerders protesteerden hier meerdere keren tegen.

Inzetten van onbetaalde bijstandsgerechtigden gestopt na staking

Na drie maanden ‘stage’ kregen de bijstandsgerechtigden een uitzendcontract op basis van het minimumloon. Van Nuysenburg: ‘Na een investering van 3 maanden werken zonder loon en 9 maanden tegen wettelijk minimumloon dreigden zij ontslagen te worden en vervangen door goedkopere krachten. Zij reisden uit protest af naar het hoofdkantoor van PostNL in Den Haag en legden in oktober het werk vier dagen neer. De stakingen leidden er in oktober toe dat het inzetten van onbetaalde bijstandsgerechtigden door PostNL in Kolham in oktober stopte. En per februari zelfs in heel Nederland. Een heel mooi resultaat. Nu eisen we alleen nog de nabetaling waar de pakketsorteerders van Kolham recht op hebben.’