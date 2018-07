Helft onderzochte zwembandjes voldoet niet aan eisen

Wel voldoet meer dan de helft van de onderzochte zwembandjes niet aan de eisen van technische documentatie of vermeldingen. Daardoor kan de NVWA geen oordeel vellen over de veiligheid van andere onderdelen, zoals ventielen en materiaal, van de zwembandjes. Dat concludeert de NVWA uit onderzoek dat zij heeft gedaan.

Onderzoek

De NVWA bemonsterde in het najaar van 2017 34 verschillende opblaasbare zwembandjes van 26 verschillende merken op de Nederlandse markt. De NVWA startte dit onderzoek omdat ze vier meldingen ontving over verschillende merken opblaasbare zwembandjes waarvan de naad scheurde; de zwembandjes konden daardoor leeglopen. De onderzochte zwembandjes werden gekocht bij webwinkels, speelgoedwinkels, warenhuizen en sportzaken. Het laboratorium onderzocht de sterkte van de naden van de bandjes volgens de Europese aangewezen testmethode. De naadsterkte bleek in dit marktonderzoek in alle gevallen voldoende te zijn.

Daarnaast werd ook de technische documentatie, CE-markering en identificatienummer behorend bij de zwembandjes bekeken. Deze bevatten informatie waaruit moet blijken dat zwembandjes ook op andere punten aan de wettelijke eisen voldoen. 20 van de 34 zwembandjes voldeden op een of meer van deze punten niet aan de eisen. Hierdoor kon de NVWA de veiligheid van deze zwembandjes niet volledig beoordelen.

De verkoop van deze zwembandjes is verboden zo lang de technische documentatie niet volledig aanwezig is bij de fabrikant. Kijk hier voor de onderzoeksresultaten van de NVWA