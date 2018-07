Grote brand bij afvalverwerker Varsseveld onder controle

Bij afvalverwerkingsbedrijf Ter Horst aan de Kloosterstraat in Varsseveld heeft donderdagmiddag een grote brand gewoed.

Veilgheidsregio Noord- en Oost-Gelderland laat weten dat er een berg afval van 1500 kuub met grijs afval in brand stond. De vlammen waren meters hoog. Aan het eind van de middag werd het sein brand meester gegeven, maar het nablussen gaat nog wel enig tijd duren, zo meldt onder meer Omroep Gelderland. Er raakten drie brandweermannen onwel door de hitte. Ze konden na behandeling door ambulancepersoneel weer verder werken. Er kwamen diverse kopsen ter plaatse met in totaal zo'n 20 wagens en 60 à 70 brandweermannen. Vanwege de hitte werden extra mensen en extra materiaal ingezet om het vuur te bestrijden. De Veiligheidsregio raadde mensen die in de buurt wonen aan om ramen en deuren gesloten te houden.