Kindje achtergelaten in snikhete auto

In het Noord-Hollandse Assendelft heeft de politie donderdagmiddag een kind aangetroffen in een snikhete auto.

De auto stond geparkeerd op de parkeerplaats ven supermakte in de Kaaihof. Een opgeroepen ambulance heeft het kindje, dat flink bezweet was en niet meer goed aanspreekbaar, behandeld. Dit meldt NH Nieuws donderdag. Een medewerkster van de supermarkt Vomax laat aan de omroep weten dat de moeder boodschappen aan het doen was en dat het gaat om een meisje van ongerveer 2,5 jaar. Ze is na controle in de ambualnce weer gezond met de moeder herenigd.

De politie heeft het incident gemeld bij het adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling en waarschuwt dat ahet tijdens deze hitte gevaarlijk is om kinderen of dieren achter te laten in de auto. De temperatuur in de auto kan binnen een paar minuten stijgen en dan is de kans op overhitting groot