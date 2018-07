Noodweer in delen van Brabant

Het water komt daar met bakken uit de lucht vallen en er zijn plaatselijk flinke windstoten en hagelbuien. Het gaat vooral te keer in Roosendaal en Oudenbosch, maar men spreekt ook van noodweer in Den Bosch. Er wordt op Twitter ook melding gemaakt van straten die in een mum van tijd blank staan en afgebroken takken die de weg versperren.

Het ging er donderdag tijdens een onweersbui ook flink aan toe in het buitengebied tussen Boxtel en Spoordonk. Een boom waaide om en versperde de gehele doorgang en de brandweer werd gealarmeerd. Hoewel de brandweer van Oirschot als eerste ter plaatse was gaven zij de klus aan de inmiddels ter plaatse gekomen collega’s uit Boxtel. Dit omdat er op Oirschots grondgebied nog meerdere meldingen waren. De brandweer zaagde de boom in stukken en gooide deze in de berm. De gemeente zal deze later ophalen.