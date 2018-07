Man zwaar mishandeld nadat hij uitgescholden was voor 'kuthomo'

Op de Jan Evertsenlaan in Amsterdm is gisteren rond middernacht een man mishandeld.

Op Facebook laat het slachtoffer weten dat er 'kuthomo' maar hem is geroepen. Daarop zou hij van zijn fiets zijn getrapt. Het slachtoffer meldt geschrokken: ''Lig je opeens in het ziekenhuis en kan ik nu maar met een oog normaal kijken.' Dit schrijft AT5. Er is nog geen aangifte gedaan. De politie kon alleen bevestigen dat de man naar een ziekenhuis is overgebracht.