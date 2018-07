Agenten bevrijden 2 kinderen uit snikhete auto naast supermarkt

Oververhitting

'Bij een parkeerplaats naast een supermarkt in Ter Aar troffen de agenten de kinderen in snikhete auto. Een levensgevaarlijke situatie, want de kans op oververhitting is tijdens deze bijzonder warme dagen erg groot', aldus de politie.

Man (38) aangehouden

De agenten aarzelden geen moment en haalden de kinderen direct uit de auto. De kinderen zijn ter plaatse nagekeken en hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Een 38-jarige man is aangehouden en een zorgmelding bij Veilig Thuis is opgemaakt.

Tips van de politie

Zie je een kind alleen in een snikhete auto zitten? Twijfel dan geen moment, sla een raampje in en waarschuw meteen de hulpdiensten. Ga daarna met het kind in de schaduw zitten en geef hem water. Koel eveneens met water langzaam zijn lichaam af.

Neem drinken mee in de auto

Ook vandaag wordt het weer bloedheet. Ga je er met de auto op uit, neem dan altijd iets te drinken mee. Zeker als er kinderen aan boord zijn. Het kan zomaar gebeuren dat je onverwachts in een file terecht komt of dat je langere tijd voor een open brug moet wachten. Met deze temperaturen wordt het dan snel bloedheet in de auto. Vooral kinderen en ouderen zijn dan erg kwetsbaar. Neem dus altijd een fles water mee, ook al ga je maar even op pad.