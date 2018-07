OM eist celstraffen tegen Roemeense babymelkpoederdieven

Criminele groepen

Zij maakten deel uit van criminele groepen, die in wisselende samenstelling een groot internationaal werkgebied bestrijken en voor wie grenzen geen rol spelen. “Het is criminaliteit waar de maatschappij veel last van heeft en die zeer lastig is te bestrijden”, aldus de officier van justitie van het Landelijk Parket.

Roemeense autoriteiten

De mobiele dadergroep waartoe de verdachten van 23 en 27 jaar behoorden maakte zich schuldig aan een reeks winkeldiefstallen. In deze zaak zijn drie andere verdachten tot op de dag van vandaag onvindbaar. Zij staan internationaal gesignaleerd en ook de Roemeense autoriteiten zijn bij de opsporing ingeschakeld. De behandeling van de strafzaken tegen twee vrouwelijke verdachten is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Babymelkpoeder

De verdachten stonden terecht voor de diefstal van babymelkpoeder uit supermarkten in Velsen en Rotterdam. Bij de doorzoeking van de woning waarin zij verbleven, ontdekte de politie honderden gestolen oorsieraden, truien en broeken met de prijskaartjes er nog aan. Maar ook vele tientallen verpakkingen met snoep, kinderschoenen, toiletartikelen en blikken babyvoeding. Een deel van de buit lag verborgen in de kruipruimte van het huis.

Supermarkten

De twee terechtstaande verdachten zijn al verschillende keren veroordeeld voor winkeldiefstallen uit drogisterijen en supermarkten die in het hele land werden gepleegd. Een van hen reed vorig jaar in een auto met Duits kenteken, terwijl drie dagen later zijn medeverdacht in dezelfde auto, maar nu met Nederlandse kentekenplaten, werd aangetroffen.

Ontwrichtend

Het grotere geheel van de serie diefstallen overstijgt volgens de officier van justitie een eenvoudige winkeldiefstal, die je zou kunnen bagatelliseren. “Het gaat om winkeldiefstallen gepleegd door een criminele organisatie die een maatschappij ontwrichtende werking hebben. De benadeelden zijn met kosten en overlast opgezadeld. De drijfveer van de verdachten was louter financieel gewin. Alleen gevangenisstraffen zijn een passende reactie.”