DNA-match met 18-jarige verdachte in gruwelijke verkrachtingszaak Rotterdam

Woensdag 25 juli werd bekend dat dankzij intensief speurwerk een 18-jarige verdachte was aangehouden in het onderzoek naar de zedenzaak op de Herman Bavinckstraat in Rotterdam. Vandaag kan worden gemeld dat er een DNA match is tussen de 18-jarige aangehouden verdachte en sporen die op de plaats delict zijn aangetroffen.

De DNA match is bekend geworden, dankzij een spoedprocedure bij het Nederlands Forensisch Instituut.

Zaterdagochtend fietste een vrouw van Rotterdam Centraal naar haar woning in de wijk De Esch. Rond 05.30 uur zette ze haar fiets buiten op straat op slot en werd ze aangevallen door een man. Ze raakte daarbij dusdanig gewond dat zij met spoed werd overgebracht naar het ziekenhuis en werd geopereerd. Zij is inmiddels aanspreekbaar.

In bewaring

Gezien de heftigheid van de zaak tuigde de politie direct een groot onderzoeksteam op dat sinds afgelopen weekend onophoudelijk met de zaak bezig is. En met snel resultaat: de aanhouding van een verdachte op dinsdagavond. Vrijdagochtend werd de 18-jarige Rotterdammer voorgeleid aan de rechter-commissaris, die besliste dat de verdachte in bewaring wordt gesteld.

Bedankt

Naar aanleiding van het nieuws over de aanhouding zijn diverse complimenten bij politie en het Openbaar Ministerie binnengekomen. 'Dat is natuurlijk ontzettend gaaf', aldus onderzoeksleider Albert Jansen. 'Ik was al trots op het team, maar dergelijke positieve commentaren op je werk geven gewoon een warm gevoel. Ik wil de mensen die die moeite hebben genomen bedanken, maar ook benadrukken dat we er nog niet zijn, het onderzoek is nog in volle gang.' Er zijn ook steunbetuigingen voor het slachtoffer bij de politie binnengekomen. Deze worden door het team naar de 20-jarige vrouw doorgespeeld.

Meer onderzoek

Ondertussen gaat het onderzoek verder. Heeft u iets gezien of informatie die nog niet is gedeeld met de politie maar wél van belang kan zijn in het onderzoek, bel dan met de opsporingstiplijn 0800-6070.