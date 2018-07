Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding verdachte in woning

Vrijdagochtend heeft de politie rond 11.00 uur een 60-jarige Nijmegenaar aangehouden in een woning in de 63e straat in de Meijhorst. Dit meldt de politie.

Waarschuwingsschot

'De verdachte was betrokken bij een conflict op straat en is zijn woning binnengegaan. Een waarschuwingsschot was nodig om de verdachte te kunnen aanhouden. Niemand raakte gewond', aldus de politie.

Conflict

Agenten waren gestuurd naar een conflict tussen enkele personen op de 63e straat in de Meijhorst in Nijmegen. Toen zij ter plaatse kwamen bleek dat één van de betrokkenen zijn woning was binnengegaan. Agenten wilden hem spreken over het incident.

De agenten forceerden de deur omdat er niet werd opengedaan. Omdat de man met een mes dreigde werd een waarschuwingsschot gelost. Hij liep verder de woning in en dreigde wederom zichzelf wat aan te doen. Uiteindelijk lukte het de agenten de man zijn mes af te laten geven en hem aan te houden. De verdachte werd overgebracht naar het politiebureau. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over wat op straat is gebeurd. De politie is te bereiken via het nummer 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.