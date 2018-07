Beschonken taxichauffeur veroorzaakt aanrijding

De 21-jarige bestuurder en zijn 22-jarige passagier uit Tilburg kwamen ten val en raakten gewond.

Die avond stond rond 19.45 uur de motorscooter te wachten voor een rood verkeerslicht op de Bredaseweg. Ineens reed een auto achterop het voertuig. Zij zagen dat het om een taxi ging. De chauffeur stapte uit, keek om zich heen, en reed vervolgens toch weg van de plaats van het ongeval. De passagier werd ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Alcohol

De betrokken taxi werd niet veel later aangetroffen op de Wilgenstraat. De chauffeur zat niet meer in het voertuig. Meerdere getuigen troffen de chauffeur even later aan op de Bredaseweg. Hier werd de man door de agenten aan een alcoholtest onderworpen. De verdachte blies 910 ugl. De limiet voor alcohol in het verkeer ligt op 220 ugl (0,5 promille). Voor beginnend bestuurders (minder dan vijf jaar in het bezit van een rijbewijs) gelden lagere percentages. Voor hen ligt de grens op 88 ugl (0,2 promille). De verdachte is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. Het rijbewijs van de verdachte is ingevorderd.