Uitslaande brand op boerderij in Groningse Zijldijk

In het Groningse Zijldijk staat een boerderij aan de Kolholsterweg in brand.

Het gaat om een uitslaande brand. De rook is in de wijde omgeving te zien en de brandweer advseert mensen die last hebben van de rook, om ramen en deuren te sluiten en om mechanische ventilatie uit te schakelen.

De brandweer heeft een hoogwerker en twee dompelpompen ingezet om te zorgen dat er voldoende bluswater is.