ANWB: Veel files richting Zuid-Europa

Er staan lange files in met name Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland.

Rond het middaguur is de vertraging in Frankrijk op de A7 Lyon-Orange en de A9 Montpellier-Spaanse grens in totaal bijna 3 uur. Op de route Tours-Bordeaux-Spanje (A10) ruim 3 uur.

In Zwitserland moeten de vakantiegangers anderhalf uur wachten bij de Gotthardtunnel richting Italië. In Oostenrijk staan de meeste files op het traject A10 Salzburg-Villach-Slovenië. Een groot knelpunt is Karawankentunnel op de grens met Slovenië. In beide richtingen is daar de wachttijd ruim een uur.

In Duitsland verwachtte men het drukste weekend van de zomer op de weg. Tot het middaguur valt dat nog erg mee. De meeste drukte is er op de A8 München-Salzburg en op de A1 Hamburg-Flensburg maar van extreme vertragingen is geen sprake. In Duitsland is er inmiddels ook veel terugkerend vakantieverkeer onderweg.

Volgend weekend is het Zwarte Zaterdag in Frankrijk. De ANWB verwacht dan opnieuw lange files op de Europese wegen