Man verdronken in Waalwijk

Een 22-jarige Poolse man uit Waalwijk is verdronken in een waterplas bij de Vijverlaan

De man raakte vrijdagavond 27 juli onderwater nadat hij om hulp riep.

Verschillende hulpdiensten rukten vrijdagavond rond 19.45 uur uit naar de locatie. Meerdere mensen hoorden de man kort hiervoor in het midden van het water om hulp roepen. Even later verdween hij onderwater. Direct werden er duikteams van de brandweer ingezet. Om een goed overzicht te krijgen, ging ook een drone de lucht in. Toen het die avond te donker werd, stopten de duikers met de zoektocht.

Aantreffen lichaam

Zaterdagmorgen werd de zoektocht direct hervat met de hulp van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen. Hiernaast werd er een sonarboot ingezet. In de middag werd het levenloze lichaam van de man in de waterplas aangetroffen. Waarom de man in de problemen kwam is niet bekend.