Meerdere brandjes in Hoogezand

In het Groningse Hoogezand heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie keer brand gewoed. Door de branden gingen een busje en een personenwagen in vlammen op. Ook een papiercontainer bij een flat moest er aan geloven.

De eerste brand werd rond 03.00 uur gemeld. Volgens RTV Noord stond er toen een busje in brand die niet meer te redden was door de brandweer. Op het zelfde moment stond er een papiercontainer in brand die tegen een flat aan stond. Deze brand werd geblust en kon beperkt blijven tot de container.

Rond 05.20 was er opnieuw brand. Toen stond er een auto in brand aan de Ferdinand Bolstraat. Dit was niet de eerste autobrand in deze straat. Afgelopen tijd is hier vaker brand geweest. Ook bij de flat heeft meerdere keren brand gewoed.