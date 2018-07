Visser vindt lichaamsdeel in water

Een man die zat te vissen deed zaterdagavond rond 21.30 uur, een lugubere ontdekking toen hij tijdens het vissen in de Waal ter hoogte van Brakel aan de Waaldijk, een romp aan de oever vond. Hij waarschuwde de politie die uitgebreid onderzoek deed ter plaatse.

Bij het onderzoek ter plaatse werd ook de politiehelikopter ingezet. Volgens de schouwarts zou het lichaamsdeel mogelijk al weken en misschien wel maanden in het water hebben gelegen. Het lichaamsdeel is overgebracht naar de afdeling Forensisch Opsporing in Elst. Daar zal verder onderzoek gedaan worden. De man die het lichaamsdeel aantrof heeft slachtofferhulp aangeboden gekregen.