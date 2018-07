Politie vindt dode in Nijmegen

De politie is zondagavond in Nijmegen gestuit op het stoffelijk overschot van een persoon. Dit maakte de politie bekend.

Het lichaam zou zijn aangetroffen in de 21e straat Leuvensbroek in de wijk Lindenholt. De politie doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en hoe deze om het leven is gekomen.