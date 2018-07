Crystal meth in Rotterdamse spookwoning onderschept

In een zogenaamde spookwoning in Rotterdam heeft de politie een grote drugsvangst gedaan.

In het appartement in de Zuidwijk stuitte agenten op ruim 13 kilo van een stof, die crystal meth bleek te zijn. Ook werd een vuurwapen met geluiddemper en munitie aangetroffen. Een 52-jarige Colombiaan is aangehouden.

De woning viel op omdat er naast het vermoeden van spookbewoning ook aanwijzingen waren dat er mensen in en uit liepen met grote tassen. Omdat we vaker zien dat dit soort ‘onbewoonde’ appartementen worden gebruikt voor het opslaan en doorverkopen van drugs en/of wapens, met alle grote geldbedragen en gevaarlijke situaties die daarbij komen kijken, zorgde de optelsom voor toestemming om het pand binnen te gaan.

Ruim 2 miljoen

In de woning stond een 52-jarige Colombiaan, hij werd direct gearresteerd. Bij de doorzoeking die volgde vonden de agenten het vuurwapen en de koffer met drugs. Forensisch onderzoek wijst uit dat het inderdaad om crystal meth gaat. De straatwaarde is ruim 2 miljoen euro. Het onderzoek wordt voortgezet.

Spookbewoning

Criminaliteit rondom luxe appartementencomplexen en woontorens is geen nieuw fenomeen. Wel is er de afgelopen tijd veel meer aandacht voor gekomen waardoor de problematiek steeds zichtbaarder werd wordt. Dit zorgt ervoor dat er inmiddels veel expertise binnen de politie eenheid Rotterdam, gemeente Rotterdam en het Openbaar Ministerie aanwezig is op het gebied van spookbewoning.

Het gaat veelal om dure luxe appartementen die via verhuurbemiddelingsbedrijven worden aangeboden. De huur van duizenden euro's wordt contant afgerekend. De werkelijke bewoner wordt niet aangemeld bij de gemeente zodat hij anoniem blijft. En vaak gaat het om appartementen in woontorens waar weinig sociale contacten zijn tussen bewoners.