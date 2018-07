Brand verwoest tuinzitje met overkapping

Terwijl de brandweer werd gebeld startte men een eerste bluspoging waarmee erger werd voorkomen. Desondanks werd het tuinzitje met overkapping grotendeels verwoest door de brand. De brandweer doofde de laatste brandende restanten en liet nog een voertuig met een extra bluswater aanrukken om over voldoende water te beschikken voor de nablus werkzaamheden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, wel merkte een buurtbewoner op dat een auto kort voor de brand meerdere malen door de staat was heen en weer gereden. Of dit ook daadwerkelijk iets met de brand te maken heeft is niet bekend.